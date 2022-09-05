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Giriş Tarihi: 5.9.2022 04:09

Bursa'da polisi darbeden 6 kişi gözaltında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 00.00'ı geçmesine rağmen devam eden düğünün sonlandırılması yönünde ikazda bulunan polis ekibi ile düğün sahipleri arasında tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma sırasında bir polis memurunu darbettikleri öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı

AA
Bursa’da polisi darbeden 6 kişi gözaltında

Alınan bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Meriç Sokak üzerinde saat 00.00'ı geçmesine rağmen devam eden düğün nedeniyle mahalle sakinleri polise ihbarda bulundu.

Meriç Sokak'a gelerek düğünün sonlandırılması yönünde ikazda bulunan polis ekibi ile düğün sahipleri arasında tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma sırasında bir polis memuru darbedildi.

Olay yerine çok sayıda takviye ekip yönlendirildi.

Çevik Kuvvet ekiplerinin de sevk edildiği sokakta polisi darbettikleri ileri sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa'da polisi darbeden 6 kişi gözaltında
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