Bursa’da sırra kadem basmıştı: Yaşlı Alzheimer hastasını arama çalışmaları sürüyor!

Ekipler, arama alanını genişleterek özellikle dağlık ve ormanlık bölgelerde yoğun tarama yaptı. Zaman zaman etkili olan yoğun sis, bazı bölgelerde arama çalışmalarını güçleştirirken olası bir bulunma durumuna karşı sağlık ekipleri ve ambulans bölgede hazır bekletildi.