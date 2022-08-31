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Giriş Tarihi: 31.8.2022 16:00 Son Güncelleme: 31.8.2022 16:05

Bursa'da terminale yıldırım düştü

Bursa'da aniden bastıran yoğun yağış ve fırtına kentte hayatı olumsuz etkiledi. Bursa Şehirlerarası terminaline düşen yıldırım nedeniyle çatı çöktü, vatandaşlar büyük korku yaşadı.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da terminale yıldırım düştü

Bursa'da öğleden sonra aniden gökyüzünü kaplayan kara bulutlar, yoğun yağmur ve şiddetli rüzgarıda beraberinde getirdi. Özellikle Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur bazı cadde ve sokakları göle çevirdi.

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Aynı saatlerde Bursa Şehirlerarası otobüs terminalinde ise Yıldırım paniği yaşandı. Terminalin çatısına düşen yıldırım çatının çökmesine neden olurken vatandaşlar büyük bir panik ve korku ile sağa sola kaçıştı. İlk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

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Bursa'da terminale yıldırım düştü
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