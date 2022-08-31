Bursa’da terminale yıldırım düştü

Bursa'da öğleden sonra aniden gökyüzünü kaplayan kara bulutlar, yoğun yağmur ve şiddetli rüzgarıda beraberinde getirdi. Özellikle Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur bazı cadde ve sokakları göle çevirdi.

SON DAKİKA! Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü! Çatı çöktü, ağaçlar yıkıldı | Video

Aynı saatlerde Bursa Şehirlerarası otobüs terminalinde ise Yıldırım paniği yaşandı. Terminalin çatısına düşen yıldırım çatının çökmesine neden olurken vatandaşlar büyük bir panik ve korku ile sağa sola kaçıştı. İlk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.