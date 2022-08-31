Video Yaşam SON DAKİKA! Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü! Çatı çöktü, ağaçlar yıkıldı | Video
SON DAKİKA! Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü! Çatı çöktü, ağaçlar yıkıldı | Video

SON DAKİKA! Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü! Çatı çöktü, ağaçlar yıkıldı | Video

31.08.2022 | 15:46

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Bursa'da aniden bastıran sağanak yağış sele dönüştü. Peşpeşe gök gürültüsü ve şimşekler çaktı. Yoğun yağış sebebiyle Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcular zor anlar yaşadı. Yıldırım düşmesi sonucu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısı çöktü. Panik anları ve yıldırımın düşmesi İHA muhabirinin kamerasına an be an yansırken, yaralı olduğu ihbarı üzerine ambulanslar bölgeye sevk edildi. Şehirde bir çok noktada ağaçlar fırtına sebebiyle yıkıldı. Trafikte de aksamalar yaşanıyor

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Bursa'da aniden bastıran sağanak yağış sele dönüştü. Peşpeşe gök gürültüsü ve şimşekler çaktı. Yoğun yağış sebebiyle Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcular zor anlar yaşadı. Yıldırım düşmesi sonucu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısı çöktü. Panik anları ve yıldırımın düşmesi İHA muhabirinin kamerasına an be an yansırken, yaralı olduğu ihbarı üzerine ambulanslar bölgeye sevk edildi. Şehirde bir çok noktada ağaçlar fırtına sebebiyle yıkıldı. Trafikte de aksamalar yaşanıyor

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