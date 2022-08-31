Bursa Mudanya'da yağmur sel getirdi, sokaklar göle döndü, araçlar sürüklendi | Video
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Bursa Mudanya'da yağmur sel getirdi, sokaklar göle döndü, araçlar sürüklendi.