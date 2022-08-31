Video Haber Son dakika: Bursa'da terminale yıldırım düştü! Vatandaşlar büyük korku yaşadı | Video
Son dakika: Bursa'da terminale yıldırım düştü! Vatandaşlar büyük korku yaşadı | Video

Son dakika: Bursa'da terminale yıldırım düştü! Vatandaşlar büyük korku yaşadı | Video

31.08.2022 | 18:22

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakandan yardım istemişti… İkinci defa gözaltına alındı ve tutuklandı | Video 00:18
Bakandan yardım istemişti… İkinci defa gözaltına alındı ve tutuklandı | Video 31.08.2022 | 18:48
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Covid-19 testim pozitif çıktı | Video 00:45
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Covid-19 testim pozitif çıktı | Video 31.08.2022 | 19:02
Terminalin çökme anında yaşanan panik yolcunun kamerasına yansıdı | Video 00:34
Terminalin çökme anında yaşanan panik yolcunun kamerasına yansıdı | Video 31.08.2022 | 18:37
Başkan Erdoğan: Ege’de huzursuzluk çıkaranlar sadece maşa | Video 18:16
Başkan Erdoğan: Ege'de huzursuzluk çıkaranlar sadece maşa | Video 31.08.2022 | 18:35
Son dakika: Bursa’da terminale yıldırım düştü! Vatandaşlar büyük korku yaşadı | Video 04:42
Son dakika: Bursa'da terminale yıldırım düştü! Vatandaşlar büyük korku yaşadı | Video 31.08.2022 | 18:22
Bursa Mudanya’da yağmur sel getirdi, sokaklar göle döndü, araçlar sürüklendi | Video 03:31
Bursa Mudanya'da yağmur sel getirdi, sokaklar göle döndü, araçlar sürüklendi | Video 31.08.2022 | 18:14
Kabil’de patlama: 2 ölü, 3 yaralı | Video 00:20
Kabil'de patlama: 2 ölü, 3 yaralı | Video 31.08.2022 | 18:05
Son dakika: Bursa’da terminale yıldırım düştü! Vatandaşlar büyük korku yaşadı | Video 01:19
Son dakika: Bursa'da terminale yıldırım düştü! Vatandaşlar büyük korku yaşadı | Video 31.08.2022 | 17:59
4.5 şiddetinde deprem anı kamerada... Yaşanan panik böyle görüntülendi | Video 02:06
4.5 şiddetinde deprem anı kamerada... Yaşanan panik böyle görüntülendi | Video 31.08.2022 | 17:37
Selçuk Bayraktar bir ilki daha başardı: Selçuk Bayraktar’ın ikinci pilot olarak görev yaptığı HÜRKUŞ ile Akıncı kol uçuşu yaptı | Video 06:57
Selçuk Bayraktar bir ilki daha başardı: Selçuk Bayraktar’ın ikinci pilot olarak görev yaptığı HÜRKUŞ ile Akıncı kol uçuşu yaptı | Video 31.08.2022 | 16:38
Melih Altınok | Gül gibi Kemalist işte! 04:26
Melih Altınok | Gül gibi Kemalist işte! 31.08.2022 | 16:04
SON DAKİKA: Aydın Kuşadası’nda 4.7 ve 5.1 büyüklüğünde peş peşe deprem meydana geldi | Video 03:55
SON DAKİKA: Aydın Kuşadası'nda 4.7 ve 5.1 büyüklüğünde peş peşe deprem meydana geldi | Video 31.08.2022 | 15:35
Mehmet Barlas | Yunanistan’ı ABD şımarttı 02:47
Mehmet Barlas | Yunanistan'ı ABD şımarttı 31.08.2022 | 14:49
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Engellemek için taşları şimdiden döşüyorlar 03:30
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar "Engellemek için taşları şimdiden döşüyorlar" 31.08.2022 | 13:39
Ali Babacan: Uzlaşma olmaz ise partimin adayı benim | Video 00:29
Ali Babacan: "Uzlaşma olmaz ise partimin adayı benim" | Video 31.08.2022 | 12:46
Son Dakika: Türkiye, Yunan provokasyonuna karşı harekete geçti: Taciz görüntüleri NATO’ya gönderilecek! | Video 14:31
Son Dakika: Türkiye, Yunan provokasyonuna karşı harekete geçti: Taciz görüntüleri NATO'ya gönderilecek! | Video 31.08.2022 | 12:35
Gazeteci İbrahim Kahveci’den tepki çeken yorum İHA’ların temeli 80’lerde atıldı | Video 00:58
Gazeteci İbrahim Kahveci'den tepki çeken yorum "İHA'ların temeli 80'lerde atıldı" | Video 31.08.2022 | 12:09
Son Dakika: Ankara’da okul servis ücretlerine zam! 0-3 km arası servis ücreti yıllık 5 bin 96 TL oldu | Video 01:24
Son Dakika: Ankara’da okul servis ücretlerine zam! 0-3 km arası servis ücreti yıllık 5 bin 96 TL oldu | Video 31.08.2022 | 12:05
MİT, terör örgütü PKK’nın sözde eğitim sorumlusunu etkisiz hale getirdi | Video 00:18
MİT, terör örgütü PKK'nın sözde eğitim sorumlusunu etkisiz hale getirdi | Video 31.08.2022 | 11:26
HDP’li Meral Danış Beştaş itiraf etti: Yerel seçimlerde CHP’ye oy verdik, söylüyoruz | Video 02:09
HDP'li Meral Danış Beştaş itiraf etti: "Yerel seçimlerde CHP'ye oy verdik, söylüyoruz" | Video 31.08.2022 | 11:37

Son dakika haberleri: Bursa'da aniden bastıran yoğun yağış ve fırtına kentte hayatı olumsuz etkiledi. Bursa Şehirlerarası terminaline düşen yıldırım nedeniyle çatı çöktü, vatandaşlar büyük korku yaşadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA