Bursa’daki galerici cinayeti: Muhasebeci her şeyi itiraf etti!

Çalışma başlatan polis, Ekşi'nin yanında çalışan muhasebeci Halil Kağan Oğuz'u, şüpheli olarak gözaltına aldı. Sorguda suçunu itiraf eden Oğuz, "Mustafa'nın yanında bir yıla yakın süredir muhasebeci olarak çalışıyorum. Olay günü otomobili ile giderken alacak meselesi yüzünden tartıştık.