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Giriş Tarihi: 6.7.2023 15:06 Son Güncelleme: 6.7.2023 15:07

Bursa'daki galerici cinayeti: Muhasebeci her şeyi itiraf etti!

Kan donduran olay Bursa'da yaşanmıştı... Otomobilinde bıçaklı saldırıya uğrayıp, hayatını kaybeden galerici Mustafa Ekşi'nin (41) ölümüyle ilgili gözaltına alınan Halil Kağan Oğuz, sorgusunda suçunu itiraf etti. Ekşi'nin yanında 1 yıldır muhasebeci olarak çalıştığını, alacak meselesi nedeniyle tartıştığını söyleyen Oğuz, "Bıçakla kendisini korkutmak istediğim sırada boğazını kesip, karnından yaraladım. Amacım; öldürmek değildi" dedi...

DHA
Bursa’daki galerici cinayeti: Muhasebeci her şeyi itiraf etti!

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Kent Meydanı otoparkının yanında meydana geldi. Oto yedek malzemesi satıp, aynı zamanda oto alım-satımı yapan Mustafa Ekşi, kullandığı 16 KM 015 plakalı otomobilde yanındaki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanıp, fren yaparak aracını durdurup, yardım isteyen Ekşi, hastanede hayatını kaybetti.

Çalışma başlatan polis, Ekşi'nin yanında çalışan muhasebeci Halil Kağan Oğuz'u, şüpheli olarak gözaltına aldı. Sorguda suçunu itiraf eden Oğuz, "Mustafa'nın yanında bir yıla yakın süredir muhasebeci olarak çalışıyorum. Olay günü otomobili ile giderken alacak meselesi yüzünden tartıştık.

Bana saldırdı. Kendimi korumak için ön koltuktan arka koltuklara geçtim. Bana zarar vereceğini düşündüğüm için belimdeki bıçakla kendisini korkutmak istediğim sırada boğazını kesip, karnından yaraladım. Amacım; öldürmek değildi" dedi. Oğuz'un işlemleri sürerken, Ekşi'nin cenazesi bugün toprağa verilecek.

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Bursa'daki galerici cinayeti: Muhasebeci her şeyi itiraf etti!
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