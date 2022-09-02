Bursa’daki sel can aldı! Cesedi 2 gün sonra bulundu

Mudanya ilçesinde şiddetli fırtınayla birlikte etkisini gösteren yağış sele sebep olmuş çok sayıda ev, işyeri ve araç zarar görmüştü. Yaşanan afetten 2 gün sonra selin can aldığı ortaya çıktı. Sağanak yağmurun başladığı saatlerde Kumyaka köyündeki tarlasına giden Feridun Sevimlioğlu, bir daha eve dönmedi. Yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı. Selden 2 gün sonra yaşlı adama ait bağ evine 200 metre mesafede bir ceset bulundu. Cesedin kayıp Feridun Sevimlioğlu'na ait olduğu tespit edildi. Yaşlı adamın tarlasına çalışmaya gittiği, aniden bastiran yağmur sonrası ise oluşan sel sularına kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi.