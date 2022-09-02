Haberler Yaşam Haberleri Bursa'daki sel can aldı! Cesedi 2 gün sonra bulundu
Giriş Tarihi: 2.9.2022 15:38 Son Güncelleme: 2.9.2022 15:53

Bursa'daki sel can aldı! Cesedi 2 gün sonra bulundu

Bursa'da geçtiğimiz gün meydana gelen sel olayının can aldığı anlaşıldı. Selin yaşandığı gün evden çıkan ve 2 gündür eve dönmeyen 70 yaşındaki Feridun Sevimlioğlu'nun sel sularına kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi.

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Bursa’daki sel can aldı! Cesedi 2 gün sonra bulundu

Mudanya ilçesinde şiddetli fırtınayla birlikte etkisini gösteren yağış sele sebep olmuş çok sayıda ev, işyeri ve araç zarar görmüştü. Yaşanan afetten 2 gün sonra selin can aldığı ortaya çıktı. Sağanak yağmurun başladığı saatlerde Kumyaka köyündeki tarlasına giden Feridun Sevimlioğlu, bir daha eve dönmedi. Yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı. Selden 2 gün sonra yaşlı adama ait bağ evine 200 metre mesafede bir ceset bulundu. Cesedin kayıp Feridun Sevimlioğlu'na ait olduğu tespit edildi. Yaşlı adamın tarlasına çalışmaya gittiği, aniden bastiran yağmur sonrası ise oluşan sel sularına kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi.

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Bursa'daki sel can aldı! Cesedi 2 gün sonra bulundu
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