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Giriş Tarihi: 26.4.2022 17:51

Bursa'daki uçak kazasında ölen pilotun cenazesi ailesine teslim edildi

Bursa’daki uçak kazasında ölen pilotun cenazesi ailesine teslim edildi

Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında düşen tek motorlu eğitim uçağında yaşamını yitiren pilot Murat Avşar'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Mersin'e götürüldü.

Avşar'ın Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan ailesine teslim edilen cenazesi, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü gasilhanesindeki işlemlerin ardından İnegöl ilçesindeki evinin önüne getirildi.

Helallik alınmasının ardından Avşar için Alanyurt Hüdai Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Mersin'e götürülen Murat Avşar'ın cenazesinin, yarın öğle vakti kılınacak namazın ardından Toroslar ilçesindeki Akbelen Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

OLAY

Bursa'da dün Yunuseli Havaalanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra irtibat sağlanamayan tek motorlu eğitim uçağı, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta 2 katlı binaya çarptıktan sonra evlerin arasına düşmüştü.

Sokakta parçalanarak alev alan uçaktaki eğitmen pilot Furkan Otkum (29) ile pilot Murat Avşar (32) hayatını kaybetmişti. Olayda ayrıca 2 araç yanmış, 2 evde hasar meydana gelmişti.

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Bursa'daki uçak kazasında ölen pilotun cenazesi ailesine teslim edildi
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