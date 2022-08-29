Bursa’nın ’İpeksi lezzetleri’ vitrine çıkıyor

Bursa'nın turizmden aldığı payı artırmak amacıyla kentin sahip olduğu tüm değerleri en iyi şekilde değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Bursa mutfağını vitrine çıkarıyor. Sultan 2. Bayezid Han tarafından 1502 tarihinde çıkarılan, ürünlerin yanı sıra ekmek, çörek, et, meyve ve sebze gibi yiyeceklerin satış kurallarını belirleyen Kanunname-i İhtisab-ı Bursa ile dünyanın ilk standardının hazırlandığı kent olan Bursa'nın lezzetleri bu festival ile tüm dünyaya tanıtılacak.

23-25 Eylül tarihlerinde yapılacak Bursa Gastronomi Festivali, Bursa'nın gastronomi alanındaki potansiyelini, Türkiye'nin her bir yanından gelecek olan akademisyenler, şefler, kanaat önderleri ve Bursalıların desteğiyle daha da geliştirecek. Festival birçok yarışmaya ev sahipliği yapacak ve bu işe gönül vermiş öğrencilere eğitim fırsatları sunacak. Festival öncesinde gerçekleştirilecek Gastronomi Çalıştayı ve festival sırasında düzenlenecek panellerle gıdada sıfır atık, yerel tedarik, gastronomi ekonomisi, eğitim, ticaret ve beslenme konularını masaya yatıracak ve Gastronomi Dünyası için yeni yol haritalarının oluşmasına zemin hazırlayacak.

OSMANLI DÖNEMİNDE YILDIZI PARLADI

Bursa mutfağını geniş kitlelere açacak olan Gastronomi Festivali'nin tanıtım toplantısı Almira Otel'de yapıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Zafer Işık, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı. Bursa'nın bacasız sanayi olarak bilinen turizmin bütün kollarında hemen her nimete sahip olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa'mız, bütün özelliklerinin yanında mutfak kültürü açısından da ülkemizin en önemli şehirlerinden biridir. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde yıldızı parlamıştır. Günümüzde ise etkisini hâlâ sürdürüyor. Orta Asya ve Anadolu topraklarının harmanlanmış kültürü, etkileşimi bu mutfakta açık bir şekilde kendini hissettiriyor. Malzeme ve tarif açısından oldukça zengin bir geleneğe sahip olan Bursa mutfağı, zeytinyağlısından etli yemeklerine, balığından tatlısına kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahip. İlhamını da yüzlerce yıl öncesinin geleneklerinden almaktadır" dedi.