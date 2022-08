Bursa’nın ’İpeksi lezzetleri’ vitrine çıkıyor

BURSA İLE ANILAN LEZZETLER

Bursa'da nüfus yapısının tarihin her döneminde göçler ve mübadelelerle şekillendiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Balkanlar, Orta Asya ve Anadolu'nun her bölgesinden gelen; Selanik - Girit mübadili, Boşnak, Arnavut, göçmen, muhacir, Pomak, Azeri, Laz, Ahıska, Abhaz, Çerkez, Gürcü mutfak kültürleri ile farklı lezzetleri aynı sofrada kültür mirasımızı zenginleştirmiştir. Kısacası Bursa; Türk mutfağına armağan ettiği birçok yemek ve tatlıyla tanınır. Bursa yemeklerinin namı Türkiye'nin dört bir yanına yayılmasının yanı sıra yurt dışında dünya mutfağında da yer almaktadır. Bursa kebabı, İnegöl köfte, Kemalpaşa tatlısı, pideli köfte, kuzu tandır, cevizli lokum, tahinli pide, cennet künkü, Bağdat hurma tatlısı ve kestane şekeri Bursa ile anılan lezzetlerin başında gelir. Kısacası Bursa'da iklim ve coğrafyanın tarıma elverişli olması, burada her tür sebze ve meyve çeşidinin yetişmesine olanak sağlamıştır. Bu da Bursa mutfak kültürünün zenginleşmesinin temel sebeplerindendir" diye konuştu.

ZENGİN İÇERİKLİ FESTİVAL

Bursa'nın gastronomi kültürünü ortaya çıkarmak ve turizmin canlanmasına katkıda bulunmak amacıyla 23-25 Eylül tarihlerinde zengin bir içerikle Gastronomi Festivali'ni hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Yerli ve yabancı çok sayıda katılımcının beklendiği festival sırasında eğitimler, çalıştaylar, paneller, söyleşiler, alım heyetleri, B2B'ler, konserler ve gösteriler tertiplenecek. Ayrıca festivalle birlikte eş zamanlı olarak Ulusal İhtisas Fuarı niteliğindeki 4. Gıda (TURFOOD) Fuarı ve 3. Turizm Fuarı gerçekleştirilecek. Bütün bu bileşenlerin ortaya çıkaracağı sinerji ile Bursa'mız gastromisi ile de dünyaya adını duyurmaya başlayan bir kent haline gelecektir. Ulaşımı kolay ve ihtiyaçlarımızı tam anlamıyla karşılayan bir lokasyon olduğundan dolayı organizasyonumuzu Merinos Park'ta düzenliyoruz. Festival süresince ana sahnemizde gastro showlar, lezzet hikayelerinin anlatıldığı söyleşiler, ödül törenleri ve konserler organize edilecek. Yarışma çadırımızda, halkımıza ve sektörün profesyonellerine yönelik birçok yarışma tertipleyeceğiz. Festival süresince tanımladığımız oyun alanları, parkurlar, çeşitli aktivite ve yarışmalarla çocuklarımızın da keyifli zaman geçirmesini sağlayacağız. Birçok ünlü isim de festival boyunca bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Buray, Şef Danilo Zanna, Şef Hazer Amani, Şef Arda Türkmen, yakından tanıdığımız Şef Ömür Akkor, Akademisyen Şef Esat Özata, Sahrap Soysal, Şükran Kaymak ve daha birçok ünlü isim bu festivalde konuğumuz olacak" dedi.