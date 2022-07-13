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Giriş Tarihi: 13.7.2022 11:42 Son Güncelleme: 13.7.2022 11:45

Bursa’nın İzzet Kaptan’ı vefat etti

Bursa’da çocuk yaşlarından itibaren denizcilikle uğraşan ve 1962 yılında Gemlik Körfezinde başlattığı mehtap turlarıyla Bursalıların gönlünde taht kuran İzzet Kaptan lakaplı İzzet Bayram hayatını kaybetti.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’nın İzzet Kaptan’ı vefat etti

Bursa'nın önemli isim ve değerlerinden biri olan ve Bursa'nın deniz turizmine çok önemli katkıları bulunan İzzet Kaptan yaşamını yitirdi. Mesleğe 17 yaşındayken 4 metrelik 4 kişilik kayığıyla Kumla, Gemlik arasındaki yolcu taşımacılığı ile başladı.

İlk mehtap turlarını, 1962 yılında gerçekleştiren İzzet Kaptan, 70'li yıllarda Manastır, Gemlik, Kumla arasındaki mehtap turlarıyla İzzet Kaptan teknesinin herkes tarafından tanınmasını sağladı. 1990'lı yıllarda 22 metrelik, 165 kişilik bir tekne satın alarak şehirlerarası gezi turlarına çıkan İzzet Kaptan, 2000'li yıllarda teknesini büyüterek Mudanya'dan hareketle İstanbul-Adalar-Boğaz turlarına başladı, sonra da Ayvalık, İzmir, Marmaris, Dalyan, İzmit ve Gölcük'te tanındı.

İzzet Kaptan'ın 80 yaşına kadar; "Balkonlardan bakanlara, sahilde yüzenlere, herkese selam olsun" diye seslenerek teknesine yolcu davet etti. 2007 yılında teknesini ve 'İzzet Kaptan' isim hakkını devrederek mavi sulara veda ederek emekli oldu. İzzet Kaptanın vefatı Bursa'da derin bir üzüntüye sebep oldu.

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Bursa’nın İzzet Kaptan’ı vefat etti
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