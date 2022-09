BURSLULUK SINAVI SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bursluluk sınavı sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Daha önce 5 Eylül'de düzenlenen sınavın soruları ve cevapları 8 Eylül'de erişime açılmıştı. Öğrenciler meb.gov.tr üzerinden sorulara ve cevaplara ulaşabildiler.



Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.



İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.



Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.