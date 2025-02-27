Haberler Yaşam Haberleri Büşra tacizci polisi vurmuştu! Türkiye'nin konuştuğu davada flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 27.2.2025 17:11 Son Güncelleme: 27.2.2025 17:11

Büşra tacizci polisi vurmuştu! Türkiye'nin konuştuğu davada flaş gelişme!

İzmir'de boşanma aşamasındayken eşi kapıya dayanınca 112'yi arayarak yardım isteyen ve ifade sonrası kendisini evine getiren polis Süleyman Ay’ı (50) taciz ettiği gerekçesiyle kendi tabancasıyla vuran 4 çocuk annesi Büşra Karademir’in (32) davasında karar çıktı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Büşra tacizci polisi vurmuştu! Türkiye’nin konuştuğu davada flaş gelişme!

İzmir'de boşanma aşamasındayken eşi kapıya dayanınca 112'yi arayarak yardım isteyen ve ifade sonrası kendisini evine getiren polis Süleyman Ay'ı (50) taciz ettiği gerekçesiyle kendi tabancasıyla vuran 4 çocuk annesi Büşra Karademir'in (32) davasında karar çıktı.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son duruşmada polis Süleyman Ay'a cinsel saldırı suçundan 9 yıl, konut dokunulmazlığı ihlalden 1 yıl 6 ay olmak üzere indirimsiz toplam 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Büşra Karademir hakkında kendisine yönelik cinsel saldırıyı engellemek amacıyla polis Süleyman Ay'ı yaraladığı için bu olay meşru müdafaa kapsamında değerlendirilerek beraat verildi.

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Büşra tacizci polisi vurmuştu! Türkiye'nin konuştuğu davada flaş gelişme!
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