Büşra tacizci polisi vurmuştu: Türkiye’nin konuştuğu olayda çok önemli gelişme!

MEŞRU MÜDAFAA

Karar duruşması öncesi savcı mütalaasında, Büşra Karademir'in kendisine yönelik saldırıyı def etmek için Süleyman Ay'a ait tabancayı alarak ateş ettiği, hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı, eyleminin yaralanmanın mahiyeti gereği öldürmeye teşebbüs suçu kapsamında olmuş ise de yaralanmanın ölümle sonuçlanmaması için yardım istediği, suçun nitelikli yaralama mahiyetinde olduğunu vurguladı. Karademir'in eylemine devam etmeyerek gönüllü olarak vazgeçtiği, ayrıca bu eyleminin kendisine karşı yapılan haksız bir saldırıyı önlemeye yönelik olması nedeniyle meşru savunma içerisinde değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.