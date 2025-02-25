Büşra tacizci polisi vurmuştu: Türkiye’nin konuştuğu olayda çok önemli gelişme!

Dehşet dolu olay, 31 Ocak 2024'te gece saat 23.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi 6002 sokak TOKİ Konutları'ndaki bir apartmanda yaşandı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken içerik üreticisi Büşra Karademir, eşi Cenk Karademir'in kapıya dayanması nedeniyle 112'yi arayarak yardım istedi.
4 çocuk annesi Büşra Karademir'i ifade sonrası ekip otosuyla evine bırakan polis memuru Süleyman Ay, genç kadının evine girerek tacizde bulundu. Kendisini köşeye sıkıştırıp, öpmeye çalışan polise direnen genç kadın, polisin kendi beylik silahıyla karnından vurdu. Yaralanan polis memuru tedavisi sonrası taburcu oldu. Olaydan sonra açığa alınan polis memuru Süleyman Ay'ın 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal', 'cebir tehdit hile kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçlarından 14 yıldan 36.5 yıla kadar hapsi istendi.
MEŞRU MÜDAFAA
Karar duruşması öncesi savcı mütalaasında, Büşra Karademir'in kendisine yönelik saldırıyı def etmek için Süleyman Ay'a ait tabancayı alarak ateş ettiği, hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı, eyleminin yaralanmanın mahiyeti gereği öldürmeye teşebbüs suçu kapsamında olmuş ise de yaralanmanın ölümle sonuçlanmaması için yardım istediği, suçun nitelikli yaralama mahiyetinde olduğunu vurguladı. Karademir'in eylemine devam etmeyerek gönüllü olarak vazgeçtiği, ayrıca bu eyleminin kendisine karşı yapılan haksız bir saldırıyı önlemeye yönelik olması nedeniyle meşru savunma içerisinde değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.
KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ETTİ
Savcı mütalaasına Süleyman Ay'ın, Karademir'in rızası dışında evinin içine kadar girerek konut dokunulmazlığını ihlal ettiği, sarkıntılık boyutuna varan cinsel davranışlarda bulunduğuna dikkat çekti. Savcı, tutuksuz yargılanan Büşra Karademir'in bu suçu tacizi önlemek amacıyla işlediğinden dolayı beraatini talep etti. Ayrıca Büşra Karademir hakkında 6136 sayılı ateşli silahlar kanuna muhalefet suçunun unsurlarının oluşmadığı bu nedenle de beraat etmesi gerektiği belirtildi. İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir sonraki duruşma 27 Şubat Perşembe günü görülecek.