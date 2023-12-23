Büyükçekmece’de bir binanın önünde el bombası bulundu

Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde bir apartmanın önünde, temizlik görevlileri, pimi takılı el bombası buldu. Görevliler, polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, binanın önüne şerit çekerek sokaktan geçişleri yasakladı. Öte yandan olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri de adrese geldi. Ekiplerin olay yeri incelemesinin ardından el bombası, bomba imha ekipleri tarafından alındı.