Büyükçekmece’de trafoda patlama

Giriş Tarihi: 27.11.2025 21:54

Büyükçekmece’de trafoda meydana gelen patlama kısa süreli paniğe neden olurken, bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Olayda yaralanan olmazken, elektrik firması ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Olay, Büyükçekmece Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası trafoda küçük çaplı yangın çıktı.

ELEKTRİK KESİNTİSİ OLUŞTU

Patlamanın etkisiyle çevrede kısa süreli panik yaşanırken, mahallenin bazı bölümlerinde elektrik kesintisi oluştu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Olayda yaralanan olmazken, elektrik firması ekipleri bölgede çalışma yaptı.

