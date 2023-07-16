Büyükşehir 15 Temmuz’a sessiz: Ankara tek yürek 15 Temmuz’u andı

Gece geç saatlere kadar süren programda dev sinevizyon ekranından hain darbecilere karşı verilen mücadele ile darbe girişiminin seyrini değiştiren görüntüler yayınlandı. Ayrıca İstanbul'da gerçekleşen programda katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması meydanda canlı olarak yayınlandı. Gece yarısı okunan sala ile tıpkı 15 Temmuz 2016'da olduğu milyonlarca insan ellerinde bayraklarla meydanda sabaha kadar nöbet tuttu.

"TEFRİKAYA, FİTNEYE MÜSAADE ETMEDEN, ONLARIN TUZAKLARINI BAŞLARINA GEÇİRDİK"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bu meydanda kaç kardeşimizi şehit verdik. Bu milletin alınmış vergileri ile bu milletin meclisine füze attılar, mermi attılar. Biz nasıl bu meydanlara sahip çıktıysak milletvekillerimiz de meclisimize sahip çıktı. Burası son kaleydi. Herkesin gözü burada son kaleydi. Siz bu son kaleyi düşürmediniz. 7 yıl değil 70 yıl daha geçse o günü unutturmayacağız" diye konuştu. Özcan şunarı söyledi:

"Bu meydanları biz bu günlerde boş bırakırsak şehitlerimizin kemikleri sızlar, gazilerimiz kahrolur. Bizler tefrikaya, fitneye müsaade etmeden, onların tuzaklarını başlarına geçirdik. Biz yeter ki iman edelim. Birliğimizi beraberliğimizi muhafaza edip yeni umutlara yelken açalım. Rabbime şükürler olsun ki başımızda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider var. Öyle zamanlarda Cumhurbaşkanımıza öyle oyunlar oynandı ki, bayrağımızı, Cumhurbaşkanımızı indirmek için öyle düzenler kuruldu ki. Ama Cumhurbaşkanımız asla yılmadı. Pes etmedi."

"15 TEMMUZ ÇANAKKALE RUHUNUN YAŞADIĞININ MESAJIDIR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ömer İleri, "Bundan 7 yıl önce bugün Türkiye düşmanlarının ülkemizin üzerine ceberut gibi çökmeye çalıştığına şahit olduk. Çok şükür halkımız sayesinde Türkiye düşmanlarının hevesi kursaklarında kaldı. 15 Temmuz bir mesajdır. 15 Temmuz bu ülkede artık millet iradesi dışında bir şey olmayacağının cevabıdır. 15 Temmuz Çanakkale ruhunun hala yaşadığının mesajıdır." diye konuştu.

"7 BİN YIL DA GEÇSE ÇANAKKALE RUHU CANLANIR"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ise "O gece 'Ben milletin gücü üzerinde bir güç tanımam' diyen bir yiğit çıktı ve milletimizi birleştirdi. 7 bin yıl da geçse bu millet Çanakkale ruhunun canlandırır. O gece hainlere çok net cevaplar verildi. Teröristlere geçit yok dendi. Biz hep birlikte dünyaya terörü destekleyenlere ve vesayetçilere dur dedik. 'Yeter söz milletindir' dedik. Kendi vatandaşlarının üzerine ateş eden F-16'ların, helikopterlerin önünde hep birlikte durduk." ifadelerini kullandı.

"BİR DAHA BU HAİNLERE GECİT VERİLMEYECEK"

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, "Her geçen yıl şehit analarını, şehitlerimizi gördükçe FETÖ'cü hainlere kinimiz artıyor. Seçim döneminde de bu hainleri destekleyenler oldu. Biz Çanakkale'de ne yaptıysak bu hainlere de onu yapacağız. İnşallah bir daha bu hainlere geçit verilmeyecek. Biz 15 Temmuz'u unutursak, şehitlerimizi, gazilerimizi unutursak kalbimiz kurusun. PKK neyse, DAEŞ neyse FETÖ de bizim için aynısıdır." dedi.

"İHANET İLE BAŞLAYAN GECE SİZLERİN FERASETİ İLE AYDINLIK SABAHA KAVUŞTU"

AK Parti Ankara Milletvekili Fethan Baykoç, "Sizler ki milli mücadele başladığı andan beri devletinin ve milletinin yanında olmuş ecdadın torunlarısınız. 15 Temmuz günü ecdadımızın kahramanlığını tekrar gösterdiniz. Sizlerle beraber olmak bizler için büyük şeref. 15 Temmuz gecesi ihanet ile başlayan gece sizlerin feraseti ve cesareti ile aydınlık bir sabaha kavuştu" dedi.

YILDIZ: "İYİ Kİ VARSINIZ"

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da, "iyi ki varsınız değerli Ankaralılar. Sizleri Allah için seviyoruz. Sizler bir oldukça inşallah devletimiz hep var olacak. Rabbim şehitlerimizin mekânını cennet etsin diyorum." şeklinde konuştu.

ÇELEBİ: "BU MİLLETİ BÖLEMEZSİNİZ"

AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, "Bu millet birliğini, beraberliğini koruduğu sürece bu milleti sindiremezsiniz, bölemezsiniz. Şehitlerimiz buradalar. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü için canlarını, mallarını siper ettiler. Ankara bu dünyaya bir şey gösterdi. Bayrak için, ülkemiz için, ezanımız için Ankara'nın dört bir yanında mücadele ederek biz bu ülkeyi namertlere vermeyiz dediniz. Biz birlikte güzeliz. Allah hainlere fırsat vermesin. Bu ülkede çok darbe yaşandı. Ancak 15 Temmuz gecesi bir daha böyle bir şey olmayacağını hainlere gösterdiniz." ifadelerini kullandı.

"ŞEHİTLERİMİZDEN, GAZİLERİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bugün milletimiz destan yazıldığı önemli bir gündür. Bu yüce Türk milleti öyle yüce bir millet ki vatanı, devleti için canını verir toprağını vermez. Cumhurbaşkanımız teslim olmak yok, istiklalimize, istiklalimize ölümüne sahip çıkacağız dedi ve bu millet göğsünü hainlerin kurşunlara siper etti. Bir Müslüman özel harekâtı, meclisimizi, insanımızı bombaladı. Allah bütün şehitlerimizden, gazilerimize razı olsun. Bu vatanı o hainlere teslim etmedi." şeklinde konuştu.

"BİRKEZ DAHA GEREKEN CEVABI VERDİNİZ"

Eski AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de, "Birlikte büyük bir mücadele verdik. Onlar tankla, uçakla, silahla geldi. Biz de imanımız ile kamyonumuz ile otobüsümüz ile geldik. Ellerine tekrar fırsat geçse bizi bir kaşık su da boğarlar. Malum geçtiğimiz seçimlerde muhalefet partisi onlara büyük vaatler verdi. Ama siz onlara bir kez daha gereken dersi verdiniz." ifadelerini kullandı.