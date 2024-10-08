Büyükşehir Yakacık’a hafriyat döktü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Yakacık Mahallesi'ne hafriyat ve çeşitli atıkları döktükleri belirlenen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Yenimahalle Belediyesi'ne 1 milyon 299 bin 54'er TL idari ceza uygulandı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız Ankara İl Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine yapılan incelemede; Yenimahalle Yakacık Mahallesi'ndeki bir araziye atık bırakıldığı tespit edildi. Hafriyat döküm alanı olmayan ve düzenli depolama lisansı bulunmayan araziye Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi'nin kaçak döküm yapıldığı belirlendi. Kirliliğe neden olan Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesine, Çevre Kanunu'na istinaden ayrı ayrı 1 milyon 299 bin 54 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. DHA