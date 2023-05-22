Büyükşehir Yat Limanı’ndaki çalışmayı yüzüne gözüne bulaştırdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, Marmaris Yat Limanı'nda 33 milyon 656 bin TL'lik yatırımla başlattığı yenileme çalışmasının aylardır bitirilememesi turizme darbe vurdu. Turizmin göz bebeği konumunda olan Yat Limanı'nın altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarıyla yeni bir çehreye kavuşacağı ifade edilmişti. Aylardır şantiyeye dönen sahille ilgili, Muğla Büyükşehir'den yapılan açıklamada, çalışmalarda galeri hattı kazısının yüzde 100'ü tamamlanırken galeri imalatının da yüzde 97'si tamamlandığı ve galeri hattı beton kapak imalatı ve yüzey sökümleri devam ettiği bildirilmişti.

Açıklamada, "Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Marmaris Yat Limanı'nda devam eden 33 milyon 656 bin TL'lik yatırımı tüm hızıyla devam ediyor. Kısa süre içerisinde yenilenen modern alt ve üst yapısı ile yat limanı misafirlerini ağırlayacak" denilmişti.

ŞANTİYEYE DÖNDÜ

Turizmin göz bebeğinde sezonun başlamasına rağmen, çalışmanın bitirilememesi vatandaşları isyan ettirdi. Turistler devam eden çalışmalardan dolayı Yat Limanına uğramadı. Rezervasyonlarını dahi başka destinasyonlara kaydırdı. Büyükşehir çalışmasından dolayı oluşan çukurlara bir vatandaş düştü. Çukura düşen vatandaş, ekiplerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı, ambulansta ilk müdahalesi yapıldı.