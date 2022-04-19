Büyükşen cinayetinde 7 gözaltı

Konya'nın Karatay ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen ve eşi Nejla Büyükşen'in 3 Eylül 2018'de kar maskeli bir saldırgan tarafından evlerinde öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. ATV ekranlarında Müge Anlı tarafından konunun gündeme getirilmesinin ardından jandarma bünyesinde kurulan özel ekibin çalışması sonucu 9 ay önce şüphelilere yönelik operasyonda cinayeti azmettirdiği ileri sürülen Abdullah Başdemir (47) ve sevgilisi Esra Taş ile 3 kişi tutuklanmıştı. Tutuklu 3 kişiden biri cezaevinde ölürken, diğer 2 kişi tahliye edilmişti. Soruşturma kapsamında son olarak Çumra ve Beyşehir ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında Abdullah Başdemir'in 2 kardeşinin de bulunduğu 7 şüpheli daha gözaltına alındı.