Büyükşen cinayetinde yeni gelişme: Eski sevgili mahkemede konuştu!

Abdullah Başdemir'le de bir kez karşılaştığını belirten Hüseyin K., ''Abdullah Başdemir ile marangozlar sanayinde karşılaştım. Ondan bana karşı bir tehdit konuşması almadım. Bana sadece Esra ile ilişkimin bitip, bitmediğini sordu. Ben de Esra ile bağımın kalmadığını söyledim. Abdullah Başdemir bana, 'Esra bana yakınlaşmaya çalışıyor' dedi. Daha sonra ayrıldık. Onları suçlamıyorum. Eğer cinayet olayını onlar yaptıysa bende şikayetçiyim. Necla ve Metin Büyükşen'in evleriyle, bizim evin bir benzerliği yok. Sadece olaydan sonra benim tefeciden para aldığım için bu olayın olduğu ve evin karıştırıldığı dedikodusu çıktı" dedi.

Hüseyin K.'nin babası Mustafa K. de ''Olayla ilgili bir şey bilmiyorum. Biz olayı köyden duyduk.'' derken, annesi Muradiye K. ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben olayın görgü tanığı değilim. Biz olayı komşumuzdan duyduk. Esra ile sadece bir kez telefonla konuştum. Ama iyi bir şekilde, dualı bir şekilde konuştum. Metin ağabeygil öldükten sonra, köyde yanlış adres olayı çıktı. Bizde bunun üzerine oğlumun yanına taşındık. Daha önce verdiğim ifadeler doğrudur."

Amcası Osman K. de olayla ilgili bilgisinin olmadığını belirterek, ''Esra ve Hüseyin'le ilgili çıkan dedikodular üzerine Esra ile görüştük. Bu görüşmede ise Hüseyin'in evli ve 2 çocuğunun olduğunu söyledim. 'Bundan sana eş olmaz' diye Esra'yı uyardım. Aramızda kötü bir konuşma olmadı'' diye konuştu.

Hüseyin K.'nin akrabası Mahmut Tunç da ''Hüseyin benim yeğenim olur. Rahmetli çok iyi insandı. Öldürme olayını görmedim. Sadece telefondan arayıp bana söylediler. Ben Esra'yı tanımam. Sadece bir kere görmüşlüğüm var. Daha önceki ifadelerim doğrudur.'' dedi.

Duruşma diğer tanıkların dinlenmesiyle devam etti.