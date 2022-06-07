Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Türkiye bu olayı konuşmuştu

İddianamede ifadelerine yer verilen Hüseyin K. evliyken azmettirici olduğu iddia edilen Esra T. ile ilişki yaşadığını, ilişkinin duyulması ve ailesinin karşı çıkması üzerine Esra T. ile görüşmeyi kestiğini anlattı. Hüseyin K, "Esra T'nin gerek Konya merkezdeki gerekse İsmil'deki evime gelerek araştırma yapması, aşırı şekilde bana takıntılı olması, bu saplantıya rağmen olay gününden sonra beni bir daha aramaması, yaşadığı çevrede böyle bir olayı yaptırtabileceği çok sayıda insan olmasından dolayı, eylemin ben ve aileme yönelik yapılacakken yanlışlıkla Metin ve Necla Büyükşen'e yapılmış olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Esra T'nin tanık olarak ifadesine başvurulan arkadaşı İ.D. de Esra T'nin, "iyi giden ilişkilerinin Hüseyin'in ailesi tarafından bozulduğu, Hüseyin'in ailesinin ilişkiyi bozmak için büyü yaptığı" yönünde ifadeleri olduğunu, ayrılık sonrası Abdullah B. ile ilişki yaşasa da psikolojisinin normalleşmediğini söylediğini aktardı.