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Giriş Tarihi: 6.12.2023

Buz gibi havada ‘kart güncelleme’ kuyruğu

İHA
Buz gibi havada ‘kart güncelleme’ kuyruğu
Tekirdağ'da yüzlerce öğrenci, toplu taşıma kartlarının güncellenmesi için kart dolum merkezinin önünde soğuk ve yağmurlu havada uzun kuyruklar oluşturdu. Süleymanpaşa ilçesinde öğrenciler, toplu taşıma kartlarını güncellemek üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin kart dolum merkezine geldi. Yoğunluk nedeniyle alanda uzun kuyruklar oluştu. Yaşanan kuyruk zaman zaman yola kadar uzarken, vatandaşlar soğuk ve yağışlı havada uzun süre sıra bekledi. Bazı vatandaşlar, basit bir uygulama ile çözümlenebilecek otobüse biniş kartının güncellemesi için insanların mağdur edildiğini belirterek tepki gösterdi.

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Buz gibi havada ‘kart güncelleme’ kuyruğu
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