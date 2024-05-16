Buz kütlelerine ütüyle şekil veriyorlar

Türkiye'nin kış turizminin başkenti Erzurum'da 4 yıl önce Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan ve Türkiye'nin tek buz müzesi unvanını taşıyan 'Ata Buz Müzesi' misafirlerini dört mevsim sıfırın altında 5 derecede ağırlıyor. Müzede zaman zaman, üniversitenin heykel bölümündeki öğretim üyeleri öncülüğünde yeni projeler üretilerek ziyaretçilere farklı sergiler sunuluyor. Buz üretimi ile başlanan sanatsal yolculukta öğrenciler, hocaların gözetiminde, motorlu ve normal testere, bıçak gibi malzemelerle yonttukları dev buz kalıplarına şekil vermek için ise ütü kullanılıyor. Çalışmanın şekline göre 100 veya 200 derece verilen ütü ısısıyla buzlar kısmen eritiliyor. Müzenin dünyadaki diğer örneklerinden farkı ise öğrencilerin burayı atölye gibi kullanmaları.