Buzluktaki cesetten yasak aşk çıktı

İzmir'de balıkçı teknesinin buzluğunda cesedi bulunan Hilmiye Tuğba Esgin (26) cinayetinin ardındaki sır perdesi aralandı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada genç kadının yasak aşka kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayetten önce Belgin A.'nın, eşi Şenol A.'yı teknede Tuğba Esgin ile yakaladığı, sonrasında genç kadının boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Gözaltındaki üçüncü isim K.B.Ö.'nün tekne tamircisi olduğu, Şenol A. tarafından bozuk olan tekneyi yaptırmak için çağrıldığı tespit edildi. Şenol A.'nın arızalı tekneyi yaptırdıktan sonra açılıp cesedi denize atmayı planladığı öğrenildi. SABAH, korkunç cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada çok çarpıcı detaylara ulaştı. Şenol A.'nın, polisler tarafından yakalanmasaydı, arızalı tekneyi yaptırdıktan sonra açılıp cesedi denize atmayı planladığı öğrenildi. Teknedeki aramada uyuşturucu kalıntıları ve uyuşturucu içmek için düzenek bulunduğu belirlendi. Şüphelilerden Şenol A., ifadesinde, Esgin ile sevgili olduklarını kabul edip, "Onu çok seviyordum, ben öldürmedim" dediği öğrenildi. Belgin A.'nın ise ilişkiden haberi olduğunu söylediği kaydedildi.