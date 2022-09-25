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Giriş Tarihi: 25.9.2022 11:31 Son Güncelleme: 25.9.2022 11:53

Çadırda yaşayan ikiz kızlar kene yüzünden ölümden döndü

Kene ısırmasıyla ‘Kırım Kongo Kanamalı Ateş’(KKKA) hastalığına yakalanan ve karaciğer nakli gerektirecek seviyede hayati tehlike yaşayan ikiz kardeşler Selver Ayşe ve Tenzile Karabulut (14), Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yoğun tedaviyle hayata tutunmayı başardı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Çadırda yaşayan ikiz kızlar kene yüzünden ölümden döndü

Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Güzelim köyünde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ve çadırda yaşayan Zafer -Neslihan Karabulut çiftinin 4 çocuğundan ikiz olan Selver Ayşe ve Tenzile'yi (14), 6 Temmuz'da kene ısırdı. Elleriyle söküp attıkları kenelerin tehlikesini bilmedikleri için kimseye söylemeyen ikiz kardeşler, Kurban Bayramı'nın ikinci günü 10 Temmuz'da ateşlendi. Önce Tufanbeyli ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülen ikizlere teşhis konulamadı. Zafer Karabulut, bunun üzerine çocuklarını Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

KAN ÖRNEKLERİ ALINDI

Çocuk Enfeksiyon Bölümü'nde muayene edilen ve tetkikleri yapılan ikiz kardeşlerin kan sayımlarının çok düşük, karaciğer enzimlerinin neredeyse karaciğer nakli gerektirecek kadar yüksek olduğu görüldü. İkizlerden alınan kan örnekleri KKKA testine gönderildi. Selver Ayşe, durumunun kötüye gitmesi nedeniyle yoğun bakıma alınırken Tenzile servise yatırıldı. Çocukların testlerinin pozitif çıkması üzerine tedaviye alındı. Tedaviyi Çocuk Sağlığı Bölümü Eğitim Sorumlusu Çocuk Enfeksiyon Uzm. Prof. Dr. Ümit Çelik ve Çocuk Sağlığı Bölümü İdari Sorumlusu Çocuk Enfeksiyon Uzm. Dr. Merve Kılıç Çil yönetti.

TEDAVİLERİ BİR AY SÜRDÜ

Tedavi süreci, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Çocuk Yoğun Bakım, Çocuk Hematoloji, Çocuk Romatoloji, Çocuk Gastroenteroloji ve Çocuk Nefroloji bölümlerinden doktorların katıldığı multidisipliner yaklaşımla yürüdü. Selver Ayşe'nin, kardeşinden farklı olarak ayrıca yoğun bakımda akciğerine yönelik tedavi de aldığı süreçte, Tenzile'ye vücuttaki iltihabı baskılayıcı ilaçlar verildi. Hastanede 1 ay yattıktan sonra hayati tehlikeyi atlatan ikiz kardeşler, taburcu olduktan sonra kontrol ve tedavinin takibi için hastaneye gelmeye devam ediyor.

ÇOK UMUTLU DEĞİLDİK

İkiz kardeşlerin yaşadıkları hakkında bilgi veren Uzman Dr. Merve Kılıç Çil, geldikleri gün doktorlar olarak kendilerinin de çok umutlu olmadığını söyledi. Uzman. Dr. Çil, "Çocuklar geldiğinde durumları çok kötüydü. Hastalığın ölümcüllüğünü bildiğimiz için biz bile karamsardık. Ancak ilgili 6 bölüm koordineli olarak çalışarak, dakika dakika çocukları takip ederek tedavilerini büyük bir özen içinde sürdürdük. Artık iyi durumdalar. Tedavileri devam ediyor ve kontrol için düzenli olarak hastanemize geliyorlar, tehlikeli dönemi atlattılar" dedi.

ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ

Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar da hastane olarak benzeri birçok ağır hastanın iyileşmesine vesile olduklarını belirterek "Geldiklerinde ümit vermeyen ikiz kardeşler, başarılı tedavi süreciyle hayata tutundu. Bu tatlı ikizlerin sağlığına kavuşması hepimizi mutlu etti" derken, İkiz İkiz kardeşler ise, "Hastalığımızın tehlikeli olduğunu, sonradan öğrendik. Ama doktorlarımız ve hemşirelerimiz bizi iyileştirdi. Çok teşekkür ederiz" dediler.

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Çadırda yaşayan ikiz kızlar kene yüzünden ölümden döndü
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