Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı oyuncuları ve konusu? Çakallarla Dans 3 nerede çekildi?

Çakallarla Dans 3 Sıfır Sıkıntı filmi bugün ATV ekranlarında yayında! Şevket Çoruh, Timur Acar, İlker Ayrık gibi sevilen oyuncuların yer aldığı yapım önceki filmlerin devamı niteliğinde. Çakallarla Dans 3 oyuncuları kadar konusuyla da ilgi çeken komedi yapımları arasında. Peki, Çakallarla Dans 3 nerede çekildi, konusu nedir? İşte film hakkında merak edilenler…
ÇAKALLARLA DANS 3 KONUSU
Kayınço Gökhan, Del Piero Hikmet, Köfte Necmi ve Muhasebeci Servet ikinci filmde yaşadıkları deney kobaylığı tecrübesinden sonra hayatlarına "denetimli serbestlik" koşulu ile devam etmektedirler. Bu arada içinde yaşadıkları topluma ayak uydurmak için grup terapisine giderler.
Del Piero Hikmet, bir gün vapura bindiğinde hayatında belki de gördüğü en güzel kadın olan Mihriban ile karşılaşır. Hikmet hayatının kırılma anı olduğundan habersiz Mihriban'dan çok etkilenir. Üstelik Mihriban dilsizdir! "Yani kızın ağzı var, dili yoktur". İki aşık her geçen gün kalp gözü ile anlaşır ve birbirlerine kayıtsızca aşık olur.
Ömründe ilk kez bir kadının elini tuttuktan sonra Hikmet Mihriban ile evlenmeye kararlıdır. Fakat kızın annesi Cemile'nin, Hikmet'ten tek bir ricası olur: Kızının yeniden "Anne!" dediğini duymak Cemile'nin ölmeden önceki tek isteğidir. Öte yandan ameliyat için gereken para oldukça yüklü bir meblağdır ve 'çakallıktan' uzak durarak elde edilmesi çok da kolay değildir. Fakat bu kadar büyük bir iyilik için yapılacak çakallık, gerçekten 'çakallıktan' sayılır mı?