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Giriş Tarihi: 9.5.2023

Çakma diplomatın 10 yıl hapsi isteniyor

Türkiye Yaşam Partisi Başkanı Deniz Özçelik ve kayınbiraderini "Sizi ABD vatandaşı yapacağım" diyerek, Birleşmiş Milletler'de diplomat olduğunu söyleyen 'Elijah Etham' takma adlı Ümit A. hakkındaki soruşturma tamamlandı. İnsanlara ümit vaat ederek dolandıran Ümit A'nın evinden çıkan evraklar şoke etti. SABAH'ın gündeme getirdiği olayda savcılık, sahte diplomat kimliği, AB ibareli kağıtlar ve karekod amblemli etiketler gibi birçok düzenek ele geçirdi. ABD'de yaşam vaadinin adliyede sonlandığı olayda sahte diplomatın 10 yıla kadar hapsi istendi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Çakma diplomatın 10 yıl hapsi isteniyor

Kendisini 'Elijah Etham' adıyla tanıtarak Birleşmiş Milletler'de diplomat olduğunu iddia eden Ümit A.(44), Türkiye Yaşam Partisi Genel Başkanı Deniz Özçelik ve kayınbiraderi Murat T.'nin(47) kabusu olmuştu. Pes dedirten dolandırıcılık oyununda Ümit A., genel başkan ve kayınbiraderini ABD vatandaşlığı vaadiyle kandırarak 8.800 dolarından (130 bin lira) etmişti. Parti başkanı Özçelik ve kayınbiraderinin şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Ümit A., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"ARASINDA BM'NİN KARE KODU VARDI"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, SABAH'ın gündeme getirdiği dolandırıcılık olayına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Ümit A.'nın tezgahladığı oyunla ilgili çarpıcı detaylara yer verildi. Savcılık, Deniz Özçelik ve Murat T.'nin beyanlarında şüphelinin kendisini 'Elijah Etham' adıyla Birlişmiş Milletler'de diplomat olarak tanıttığını, kullandığı lüks aracın plaka kenarlarının yeşil şeritli, üzerinde CD ibaresi bulunan, ön camında Birleşmiş Milletler amblemi olan ve QR kodu bulunan aracı kullandığını, QR kodunu okuttuğundaysa şüphelinin ismi ve diplomat yazısının çıktığını, ABD vatandaşlığı vaadiyle 9 bin dolar (162 bin TL) dolandırıldıklarını ve şüphelinin kendilerini oyaladıklarını söylediğini kaydetti.

SUÇU PARTİ BAŞKANINA ATTI

Şüpheliler Ümit A. ve Emel G.'nin ifadelerine de yer verilen iddianamede, şüpheli Emel G., şüpheli Ümit ile sevgili olduğunu, aynı evde yaşadıklarını, suçlamaları kabul etmediğini söylerken şüpheli Ümit A. ise kullandığı lüks 7 aydır kiralık olarak kullandığını, aracı 1 günlüğüne Deniz Özçelik'e verdiğini, teslim aldığında araçta tapu fotokopileri bulduğunu, bunları evine koyduğunu, arama esnasında evinde bulunan belgelerin kendisine ait olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini aktardı.

EVİNDEN ÇIKAN SAHTE EVRAKLAR ŞOK ETTİ

Şüphelilerin birlikte yaşadıkları evde yapılan aramada ortaya çıkanlar ise dudak uçuklattı. İddianamede, kapının çalınması üzerine açılmadığı, içeride koşuşturma sesleri duyulması üzerine kapının kırılarak içeri girildiği, içeride şüphelilerin olduğu anlatıldı. Evde yapılan arama sonucunda 'Elijah Etham' adına düzenlenmiş United States Department Of State Diplomat kimliği, diğer şüpheli Emel'in boşandığı eşi Akın G.'ye ait sürücü belgesi, çeşitli bankalara ait kartlar, sarı dosya içerisinde müşteki Murat T. ve ailesine adına düzenlenmiş ve üzerine Avrupa Birliği ibaresi bulunan evraklar, Diplomatik Corps ibaresi yazılı ve Karekod amblemi bulunan etiketler ve tapu senetleri çıktığı belirtildi. Tespit edilen evrakların sahteciliği önlemek amacıyla filigran, kılcal lif, mikro yazı, ultraviyole ışık gibi güvenlik unsurlarının belgelere basım aşamalarında uygulanması sayesinde sahteliğinin ortaya çıktığı vurgulandı.

PARAVAN ŞİRKETLE PARA TESLİMATI

Şüpheli Ümit A.'nın telefon ve bilgisayarında yapılan incelemeler sonucu dosyaya giren bilirkişi raporunda da pes dedirten gerçekler gün yüzüne çıktı. Şüpheli Ümit A.'nın bilgisayarında Deniz Özçelik'in referans gösterildiği Murat T. tarafından kendisine gönderilen paraların banka dekontları, başka kişilere ait banka dekontları bulunduğu, paraların aktarımında Kırgızistan uyruklu Aida D. isimli kadına ait bir firmanın aktif şekilde paravan olarak kullanıldığı, yaklaşık 3 yıl önce Bayrampaşa Polis Amirliği'nce Ümit A. ve Aida D. hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 18 sayfalık bir fezleke düzenlendiği anlatıldı.

10 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Savcılık, şüpheliler Ümit A. ve Emel G.'nin 'Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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Çakma diplomatın 10 yıl hapsi isteniyor
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