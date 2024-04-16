Çakma estetisyenden sahtekârlık

Ünlü estetik cerrahi uzmanı Barış Çin'in adını kullanarak kendisine sosyal medyada müşteri toplayan çakma doktor Mehmet S.'nin foyası 200 liralık borçla ortaya çıktı. Ayşenur K. (26) adlı genç kadın, kendisini doktor Barış Çin'in asistanı "Selçuk" olarak tanıtan Mehmet S. ile tanıştı. Bir süre sonra çakma estetisyen, çeşitli bahanelerle genç kadından 200 lira borç istedi. Mehmet S.'nin hesabına 200 lirayı gönderen Ayşenur K. uzun süre parasını alamayınca gerçek doktor Barış Çin'e mesaj attı. Ayşenur K., Çin'in böyle bir asistanı olmadığını söylemesi üzerine şikâyetçi oldu. Doktor Çin de suç duyurusunda bulundu.