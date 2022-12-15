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Giriş Tarihi: 16.12.2022

Çakmağı çakmadıysa alkol nasıl alev aldı?

Hemşire Önder Eraslan çakmağı çakınca alkol alev aldı. Hemşire Gizem Elif Türk ve temizlik personeli Yılmaz Yapıcı ağır yaralandı. Sanık Önder Eraslan duruşmada “Çakmak çakmadım” dedi. Gizem hemşire de “Çakmadıysa alkol nasıl alev aldı?” diye karşılık verdi

Çakmağı çakmadıysa alkol nasıl alev aldı?
Geçen yıl Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisi'nde şişeden aktarım sırasında alkol bir anda alev çıktı. Çığlık atarak yardım isteyen hemşire Gizem Elif Türk ve temizlik personeli Yılmaz Yapıcı'ya ilk müdahaleyi hastane personeli yaptı. Üzeri örtü ile örtülerek söndürülen hemşire önce yoğun bakıma ardından da Derince Eğitim Araştırma Hastanesi yanık ünitesine sevk edilirken olay anında yaralanan temizlik görevlisi Yılmaz Yapıcı da hastanede tedavi altına alındı.



Hemşire Gizem Elif Türk uzun bir tedavi sürecinin ardından mesleğine geri döndü. Yılmaz Yapıcı'nın da tedavisi tamamlandı. Soruşturma aşamasında "Elimdeki çakmağın manyetik kısmına fark etmeden bastım" diyen erkek hemşire Önder Eraslan hakkında "Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma" suçundan dava açıldı. Tutuksuz sanık 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında savunma yaptı: 'Yakayım mı seni' diye bir cümle kullanmadım. Olay sırasında elimde çakmak yoktu. Nasıl alev aldı bilmiyorum. Pişmanım; benim de ailem, çocuklarım var. Müştekilere 'Yakayım mı seni' diye bir şey söylemedim." Şikâyetini tekrarlayan Hemşire Gizem Elif Türk ise "Çakmağı yaktığını gözümle gördüm. Çakmadıysa nasıl alev aldı?" diye tepki gösterdi.



ALLAH'IN ADALETİ ŞAŞMAZ
MAHKEME dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Duruşma sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan hemşire Gizem Elif Türk "Bugün yanlış ve yalan beyan vermiş oldun. Bu vicdanın seni uyutuyorsa hiçbir şey demiyorum. Daha sürecek bu dava. Ama merak etme Allah'ın adaleti şaşmaz" ifadelerine yer verdi.

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Çakmağı çakmadıysa alkol nasıl alev aldı?
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