Çaldığı araçla E-5’te terör estirdi

İstanbul Avcılar'da yabancı uyruklu bir sürücü, çaldığı araçla ters yöne girerek D-100 kara yolunu savaş alanına çevirdi. 3 kişinin yaralandığı olaydan sonra kaçan yabancı uyruklu N.D. (36) isimli sürücü, polis ekiplerinde Ataköy'de yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Avcılar Cihangir Mahallesindeki bir bayiden çaldığı pikabı kullanan N.D., yan yolda ters yönde seyrederek birçok araca çarptı. Orada bulunan bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken şüpheli, aracıyla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda 12 araç hasar alırken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaçan şüpheli aracıyla birlikte Ataköy'de yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, aracın bir bayiden çalındığı belirtilerek, "Araç Bakırköy ilçesinde Emniyet Ekiplerimiz tarafından kısa süre içerisinde durdurulmuş, araç sürücüsü yabancı uyruklu N.D. isimli şahıs yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, şüphelinin Bakırköy'de gözaltına alındığı ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.