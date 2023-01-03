2017 yılında vizyona giren Çalgı Çengi İkimiz filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Filmde Salih karakterini Murat Cemcir canlandırırken, Gürkan karakterini Ahmet Kural canlandırıyor. Peki Çalgı Çengi İkimiz filmi konusu ne? Çalgı Çengi İkimiz filmi oyuncuları kim?

ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ FİLMİ KONUSU NE?

Gürkan ve Salih artık mafyayla içli dışlı olmaktan, mafya düğünlerinde müzik yapmaktan bıkmışlardır. Bu nedenle mafyadan tamamen uzaklaşıp hayatlarında yepyeni bir sayfa açmaya karar verirler. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır.

ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Ahmet Kural - Gürkan

Murat Cemcir - Salih

Rasim Öztekin - Bünyamin

Ahmet Gülhan - Kayınbaba

Ayşe Kökçü - Kaynana

Nur Erkul - Salih' in Sevgilisi

Ayhan Taş - İsmet

Burak Satıbol - Samet

Şinasi Yurtsever - Mahmut

Ceyhun Güneş - Gökmen