2017 yılında vizyona giren Çalgı Çengi İkimiz filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Filmde Salih karakterini Murat Cemcir canlandırırken, Gürkan karakterini Ahmet Kural canlandırıyor. Peki Çalgı Çengi İkimiz filmi konusu ne? Çalgı Çengi İkimiz filmi oyuncuları kim?
Gürkan ve Salih artık mafyayla içli dışlı olmaktan, mafya düğünlerinde müzik yapmaktan bıkmışlardır. Bu nedenle mafyadan tamamen uzaklaşıp hayatlarında yepyeni bir sayfa açmaya karar verirler. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır.
Ahmet Kural - Gürkan
Murat Cemcir - Salih
Rasim Öztekin - Bünyamin
Ahmet Gülhan - Kayınbaba
Ayşe Kökçü - Kaynana
Nur Erkul - Salih' in Sevgilisi
Ayhan Taş - İsmet
Burak Satıbol - Samet
Şinasi Yurtsever - Mahmut
Ceyhun Güneş - Gökmen