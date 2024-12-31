Çalıştığı gemide kayboldu

Endonezya'dan Singapur'a gitmekte olan "Valentina 1" adlı yük gemisinde görevli mühendis Doğukan Demirtaş'tan (29) 14 gündür haber alınamıyor. Gemi mürettebatı ve yetkililerin arama çalışmaları sonuçsuz kalırken, ailesi endişeli bekleyişini sürdürüyor. Makine mühendisi Doğukan Demirtaş, 10 Eylül 2024 tarihinde "Valentina 1" gemisinde 4. mühendis olarak göreve başladı. Gemi, Endonezya'dan Singapur'a doğru yol alırken, Demirtaş'ın 17 Aralık'ta kaybolduğu fark edildi. Mürettebat, geminin tüm bölümlerini detaylıca aramasına rağmen Demirtaş'a ulaşılamadı. Demirtaş için çevredeki gemiler ve sahil güvenlik ekipleri tarafından Endonezya açıklarındaki Flores Adası bölgesinde başlatılan arama çalışmaları, olumsuz hava şartları nedeniyle 7 günün sonunda durduruldu. Oğluyla en son 16 Aralık günü saat 13.42'te telefonla konuştuğunu belirten baba Önder Demirtaş, yetkililerden yardım istedi. İHA