Gizli soruşturma tuzağına 80 yıl hapis talebi

Türk ve Alman güvenlik makamlarının işbirliğiyle geçtiğimiz nisan ayında Alman vatandaşlarını telefonla dolandıran büyük bir şebeke çökertildi. Hells Angels çetesininde isminin geçtiği 14 kişilik şebekenin toplamda 100 milyon euro vurgun yaparak parayı çeşitli yöntemlerle Türkiye'ye getirdiği belirlenmişti. Operasyonda kendilerini polis, savcı ve hâkim gibi resmi görevli olarak tanıtarak ağırlıklı olarak Almanya'da yalnız yaşayan ve yaşlı vatandaşları "Hakkınızda gizli soruşturma var" diyerek hedef alan uluslararası bir çağrı merkezi dolandırıcılık şebekesi deşifre edildi. Korkutulan ve belirtilen hesaplara call center'lardan aranarak para atmaları gerektiği söylenen 46 mağdurun dolandırılmasının ardından 11'i tutuklu 14 şüpheli hakkında 80 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Soruşturmanın çarpıcı detaylarından biri de İzmir'deki call center'larda çalışan bazı kişilerin, "Cehennem Necati" olarak bilinen Necati Arabacı'nın liderliğini yaptığı "Hells Angels" (Cehennem Melekleri) motosiklet çetesi mensubu olduğu belirlendi. Şüpheli ifadelerinde, bu kişilerin dövmelerinin bulunduğu ve WhatsApp profil resimlerinde çeteye ait yelekler ve motosikletlerle görüldükleri tespit edildi. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.