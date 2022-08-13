Cam kırma kavgası: 2’si ağır 3 yaralı

Adana'da 'evin camını kırma' nedeniyle kiracı ile ev sahibi arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı. 2 katlı müstakil evin üst katında kiracı olarak oturan Serhat Yüksekyayla'nın oturduğu evin camı kimliği belirsiz bir kişi tarafından taş atılarak kırıldı. Evin sahibi olan ve alt katta oturan Nurettin Bozkurt ile kiracısı arasında bu yüzden tartışma çıktı. Bozkurt'un kardeşleri de tartışmaya karışınca olay büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kiracı olan Serhat Yüksekyayla, 3 kişiyi tabancayla vurdu. Yaralılardan Yunus Bozkurt'un sağlık durumunun iyi olduğu, kardeşleri Yakup ve Nurettin Bozkurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Tutuklanan Yüksekyayla, "Beni evden çıkarmak için camı kendileri kırdı" iddiasında bulundu. Ziya RAMOĞLU/SABAH