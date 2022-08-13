Haberler Yaşam Haberleri Cam kırma kavgası: 2’si ağır 3 yaralı
Giriş Tarihi: 14.8.2022

Cam kırma kavgası: 2’si ağır 3 yaralı

Cam kırma kavgası: 2’si ağır 3 yaralı
Adana'da 'evin camını kırma' nedeniyle kiracı ile ev sahibi arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı. 2 katlı müstakil evin üst katında kiracı olarak oturan Serhat Yüksekyayla'nın oturduğu evin camı kimliği belirsiz bir kişi tarafından taş atılarak kırıldı. Evin sahibi olan ve alt katta oturan Nurettin Bozkurt ile kiracısı arasında bu yüzden tartışma çıktı. Bozkurt'un kardeşleri de tartışmaya karışınca olay büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kiracı olan Serhat Yüksekyayla, 3 kişiyi tabancayla vurdu. Yaralılardan Yunus Bozkurt'un sağlık durumunun iyi olduğu, kardeşleri Yakup ve Nurettin Bozkurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Tutuklanan Yüksekyayla, "Beni evden çıkarmak için camı kendileri kırdı" iddiasında bulundu. Ziya RAMOĞLU/SABAH

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Azez'de bayrağımızı yakmaya çalışan A.E.H. yakalandı
Son dakika! Başkan Erdoğan: Tüm cemevlerinin taleplerine yönelik iki bakanlık çalışıyor
EYT son durum 2022: EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Bakan Vedat Bilgin duyurdu: EYT için Türkiye modeli geliyor!
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 14 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde? Evde bakım maaşı yatan iller e-Devlet ile sorgula
YKS TERCİH SONUÇLARI 2022 || YKS tercih sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? ÖSYM AİS ile Üniversite yerleştirme sonuçları tıkla sorgula!
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! İndirimler halka nefes aldıracak: İşte kalem kalem o liste
TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ Sosyal konut başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı?
Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 13 Ağustos 2022 MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı belli oldu! 12 Ağustos 2022 MasterChef önlüğü hangi yarışmacı aldı, yarışmayı kim kazandı?
Emekli promosyonu ne kadar, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 Emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
ARKADAŞINA GÖNDER
Cam kırma kavgası: 2’si ağır 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA