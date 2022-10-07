Camdaki Kız son bölüm izle! Kanal D ile Camdaki Kız 51. bölüm izle tek parça

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM NE OLDU?

Odada Hayri ve Nalan'ın yalnız olduğunu düşünen Feride; yatağında baygın yatan Sedat'ı görür ama yine de sinirlerine hakim olamaz ve Hayri için aklındaki planı hızla harekete geçirir. Sedat'ın felekten bir gece çalması, olayları iyice çıkmaza sürükler. Nalan bu kez Sedat'ı affetmeyecektir. Feride ve Selen, Sedat'ın alkollü eve gelmesinin ardından gerilirken, Rafet çocuklarının bu durumda olmasını Gülcihan'a mâl eder.

Şirketin yeni yönetim kurulu başkanı olan Selen ise yeni kararlarını açıklayınca gerginlik çıktı. Nalan, Selen'in kendisine imalarda bulunduğunu anlayınca toplantıyı terk etti. Hayri ve Nalan'ı yakın takibe alan Muzo, ikilinin konaktan çıktığını görünce takip etti. Nalan, kendisine bırakılan notu Hayri'ye gösterdi. Hayri'nin hayatına girişiyle alt üst olan Nalan, gözyaşlarını tutamadı ve Hayri de Nalan'a sarıldı. Muzo, ikilin yasak aşkına böylelikle şahit oldu. Nalan ve Hayri'yi düğün günü öpüşürken kim gördü? Nalan'a notu bırakan kişi gizemini korurken, Tako'nun Nalan'ın odasına girip bir not daha bırakması kafalarda soru işareti bıraktı. Gizemli tanık Tako mu?