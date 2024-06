Camide çocuklara ahlak dersi

stanbul'da 'Benim Ahlakım Projesi'ni hayata geçiren Eyüpsultan Müftülüğü, projede yer alan 9 imamla ilçe genelindeki camilerde çocuklara ve gençlere ahlak dersleri veriyor. Projede yer alan imam Mahmut Enes Yılmaz, 8 aydır ilçenin farklı camilerinde projenin sürdürüldüğünü ve 9-16 yaş arası çocukların ahlak derslerine katıldığını anlattı. Bugüne kadar 2 bin civarında çocuğun farklı ahlak konularında bilgilendirildiğini belirten Yılmaz, "Hedef gençlerin İslam'ın, Hz. Peygamber'in ahlakını öğretmek ve anlatabilmek. Her ay farklı ahlak konuları işleniyor. İlk programımızda Peygamberlerin ahlakını öğrettik. Sabır, temizlik, israf konuları, çocukların anne babalarını karşı ahlakı, öğretmenine karşı ahlakı, sosyal çevre ahlakı açısından kendi arkadaşlarına karşı nasıl bir ahlakı ilişkisi olacağına yönelik konuları ele aldık. Son olarak spor ahlakını işleyeceğiz. Sonra ise futbol turnuvasını yapacağız. Çünkü ahlakla birlikte İslam her alanda var. Sadece camide değil, sadece namaz kılarken değil, sadece ibadet ederken değil. Müslüman'ın gittiği her yerde var. Bu proje toplumdaki ahlaki çürümüşlüğü de yok edecek. Bu projenin Türkiye geneline yayılmasını istiyoruz" diye konuştu.