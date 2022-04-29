Camiler dolup taştı

İstanbul'daki camilerde ramazanın son cuması vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi. Cuma namazı için Fatih Camisi'ne gelen vatandaşlardan bazıları, caminin dolması üzerine dış avluya serilen kilimlerde namaz kıldı. Kadınların da namaza yoğun şekilde katıldığı ve kendilerine ayrılan bölümde namaz kıldıkları görüldü. Büyük Çamlıca Camisi'nde de ramazanın son cuması eda edildi. İstanbul'un en güzel camilerinden biri olan Eyüpsultan Camisi'nde de onbir ayın sultanı ramazanın son cuma namazı barış mesajlı vaazin ardından sık saflarla eda edildi. Binlerce vatandaş son cumada birlikte saf tuttu, hep birlikte rükûya gidip secdeye eğildi, dualar okudu. Cemaat caminin avlusuna taştı.