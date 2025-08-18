Haberler Yaşam Haberleri Caminin kapısını kırıp intihara kalktı! Gözaltına alınan kadının eşiyle problemleri olduğu öğrenildi
İstanbul Küçükçekmece’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, Kanarya Mahallesi Hacı Osman Dereli Camii'nin kapısını taşla kırarak içeri girdi. Caminin üst katına çıkan kadın camı açarak sokağa doğru "Sesim çıkıyor diye, kimsem yok diye, dövdüler, sokağa attılar" diye bağırdı. İntihara teşebbüs eden kadın polis ekiplerince ikna edilip muhafaza altına alındı.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen intihara teşebbüs olayı ile ilgili olarak; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce derhal olay yeri adrese geçilerek şahsa müdahale edildi. Yapılan kontrolde; Ş.E.(26) isimli kadın şahsın caminin üçüncü katına çıkarak intihara teşebbüs ettiği görüldü. Şahıs sürdürülen müzakere sonucunda ikna edilerek çıktığı camdan inmesi sağlanmış ve güvenli bir şekilde muhafaza altına alındı.

EŞİYLE PROBLEMLERİ VARMIŞ

Araştırmalarda; kadın şahsın eşiyle problemler yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu, olay günü aralarında çıkan tartışma sonrası camiye gelerek önce zarar verdiği ardından intihara teşebbüs ettiği anlaşıldı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme" suçundan hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.

