Caminin kapısını kırıp intihara kalktı! Gözaltına alınan kadının eşiyle problemleri olduğu öğrenildi

Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen intihara teşebbüs olayı ile ilgili olarak; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce derhal olay yeri adrese geçilerek şahsa müdahale edildi. Yapılan kontrolde; Ş.E.(26) isimli kadın şahsın caminin üçüncü katına çıkarak intihara teşebbüs ettiği görüldü. Şahıs sürdürülen müzakere sonucunda ikna edilerek çıktığı camdan inmesi sağlanmış ve güvenli bir şekilde muhafaza altına alındı.

EŞİYLE PROBLEMLERİ VARMIŞ

Araştırmalarda; kadın şahsın eşiyle problemler yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu, olay günü aralarında çıkan tartışma sonrası camiye gelerek önce zarar verdiği ardından intihara teşebbüs ettiği anlaşıldı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme" suçundan hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.