Çamlıyayla’da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Sarıkavak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Çamlıyayla istikametine seyreden A.B.yönetimindeki 33 ACB 179 plakalı otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın sağ ön koltuğunda bulunan 77 yaşındaki A.B. olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada araç yaklaşık 150 metre savrulurken, otomobilin ön kısmı hurdaya döndü. Sürücü A.B. ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden A.B.'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.