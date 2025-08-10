Çanakkale yangını kontrol altında! Korkunç manzara gün ağarınca ortaya çıktı

Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli Köyü ile Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler Köyü yakınlarında önceki gün öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.Soğutma çalışmaları sürerken, yangınlarla ilgili 4 kişi de gözaltına alındı. Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.Sarıcaeli Köyü'nde bulunan Yamaç villalarındaki iki villa tamamen küle döndü. Yanan villalardan birinin kısa süre önce 26 milyon lira bedelle satışa çıkarıldığı ortaya çıktı. Yangında 26 konut yandı, 916 kişi tahliye edildi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ilk yangının önceki gün saat 13.20'de Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli Mahallesi'nde orman dışı bir alanda çıktığını, şiddetli rüzgârın etkisiyle kısa sürede ormana sıçradığını belirtti. Yangın sırasında hava sıcaklığının 30 derece, rüzgâr hızının ise saatte 80 kilometre olarak ölçüldüğünü aktaran Yumaklı, bu koşulların yangının hızla geniş bir alana yayılmasına neden olduğunu ifade etti.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Saçaklı Köyü'nde 26'sı konut olmak üzere toplam 43 bağımsız bölümün ağır hasar gördüğünü ya da yıkıldığını belirterek, "Diğer köylerde çalışmalarımız devam ediyor. Milletimizin yanında olacağız ve yaraların sarılması için gereken her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.Çanakkale Valisi Ömer Toraman, merkezdeki yangınla ilgili olarak 4 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.Saçaklı Köyü'ndeki çok sayıda ev yangından zarar gördü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte evlerine gelen köylüler, gördükleri manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı. Köylülerden Zekai Günay Oyman (66), "Köyümüzün yarısından fazlası yandı. Çok üzülüyorum. Köyde anılarım vardı, burada doğdum, büyüdüm" dedi. Nurhan Aydoğan ise "Evde kaşıklara varıncaya kadar her şey yandı. Kullanılacak hiçbir şey kalmadı. Hepsi yandı. Çok üzgünüz ama Allah beterinden korusun. Yangın sırasında Biga'daydık" dedi.Yangında evi ve damı yanan Birgül Civir, sabah saatlerinde damında hayata tutunan tavuklarını görünce ekiplerden ve gönüllülerden yardım istedi.anakkale merkez ve Bayramiç ilçelerinde önceki gün başlayan iki ayrı orman yangını, hızı saatte 80 kilometreyi bulan rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İlk çıkış anında 4 uçak, 4 helikopter havadan, 27 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ise karadan müdahale etti. Bayramiç'te Saçaklı, Ahmetçeli, Doğanca, Zeytinli ve Pıtırelli köyleri tedbiren boşaltılırken, iki yangında toplam 785 kişi tahliye edildi. Devlet hastanesinden 72, engelli bakım merkezinden 57, radyo televizyon vericisinden 2 olmak üzere toplam 131 kişi de güvenli bölgelere nakledildi. Bir itfaiye aracı da alevler arasında kalarak kullanılmaz hale geldi.