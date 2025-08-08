Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale yangınında son durum! Kundaklama şüphesi ile aranan siyah araç bulundu: 4 gözaltı
Çanakkale yangınında son durum! Kundaklama şüphesi ile aranan siyah araç bulundu: 4 gözaltı

Son dakika Çanakkale yangını haberleri... Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek çevredeki köylere ulaştı. Çok sayıda ev kullanılamaz hale gelirken, bölge halkı tahliye edildi. Yangın çıkardığı iddiasıyla aranan siyah otomobil, Yenice yakınlarında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Yangın nedeniyle kapatılan Boğaz trafiği saat 21.00 itibarıyla yeniden kullanıma açıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangını açısında önümüzdeki 1 haftanın çok riskli olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı, ardından yerleşim yerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı.

21:31

"ÖNÜMÜZDEKİ 1 HAFTA ÇOK RİSKLİ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önümüzdeki 1 haftanın orman yangınları açısında çok riskli olduğunu belirterek, "25 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyiz" dedi. 

Bakan Yumaklı'nın açıklamasından satır başları şöyle:

Toplam 131 kişi güvanlik alana alındı. 4 kişi gözaltında soruşturmalar sürüyor. Boğaz trafiği saat 21.00 itibariyle yeniden hizmete açıldı.

21:20

BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kuzey-güney yönlü olarak açıldı.

21:02

ŞÜPHELİ SİYAH ARAÇ BULUNDU!

Çanakkale’de yangın çıkardığı iddiasıyla aranan siyah otomobil, Yenice yakınlarında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

17:25

HAVALİMANI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Çanakkale’de çıkan orman yangınını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ederken, Çanakkale Havalimanı pisti geçici olarak kapatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çanakkale ilinde havalimanının karşısında başlayan yangın nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 8 Ağustos 2025 saat 20.00’ye kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

17:01

3 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale'nin merkez ilçesinde yangın devam ederken diğer yandan Bayramiç ilçesinde de orman yangını etkisini sürdürüyor. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Bayramiç'te 3 köy tahliye edildi.

Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında başlayan yangın nedeniyle, Saçaklı köyü, Ahmetçeli köyü ve Doğanca köyü tedbiren tahliye edilmiştir. Yangına havadan ve karadan müdahaleye devam edilmektedir" denildi.

