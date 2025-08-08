Çanakkale yangınında son durum! Kundaklama şüphesi ile aranan siyah araç bulundu: 4 gözaltı

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı, ardından yerleşim yerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önümüzdeki 1 haftanın orman yangınları açısında çok riskli olduğunu belirterek, "25 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyiz" dedi.
Bakan Yumaklı'nın açıklamasından satır başları şöyle:
Toplam 131 kişi güvanlik alana alındı. 4 kişi gözaltında soruşturmalar sürüyor. Boğaz trafiği saat 21.00 itibariyle yeniden hizmete açıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kuzey-güney yönlü olarak açıldı.
Çanakkale’de yangın çıkardığı iddiasıyla aranan siyah otomobil, Yenice yakınlarında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale’de çıkan orman yangınını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ederken, Çanakkale Havalimanı pisti geçici olarak kapatıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çanakkale ilinde havalimanının karşısında başlayan yangın nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 8 Ağustos 2025 saat 20.00’ye kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Çanakkale'nin merkez ilçesinde yangın devam ederken diğer yandan Bayramiç ilçesinde de orman yangını etkisini sürdürüyor. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Bayramiç'te 3 köy tahliye edildi.
Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında başlayan yangın nedeniyle, Saçaklı köyü, Ahmetçeli köyü ve Doğanca köyü tedbiren tahliye edilmiştir. Yangına havadan ve karadan müdahaleye devam edilmektedir" denildi.