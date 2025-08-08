Çanakkale yangınında son durum! Kundaklama şüphesi ile aranan siyah araç bulundu: 4 gözaltı

HAVALİMANI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Çanakkale’de çıkan orman yangınını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ederken, Çanakkale Havalimanı pisti geçici olarak kapatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çanakkale ilinde havalimanının karşısında başlayan yangın nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 8 Ağustos 2025 saat 20.00’ye kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.