Çanakkale’de hayvan pazarı havuza döndü! Pazarcılar duruma isyan etti

Çanakkale'de akşam saatlerinde etkisini gösteren gök gürültülü sağanak yağış hayatı adeta felç etti. Bazı dükkanlara su bastı, yollar göle döndü. Şehrin alt yapı yetersizliği bir kez daha ortaya çıktı. Yıllardır belediye tarafından çözüme kavuşturulamayan hayvan pazarı alt yapı yetersizliği nedeniyle adeta havuza dönüştü.

ÇİFTÇİLER İSYAN ETTİ

Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarılara rağmen Çanakkale Belediyesi'nin yeterli önlemi almadığı ve hazırlıksız olduğu hayvan pazarında yaşanan su baskınıyla ortaya çıktı. Sağanak yağışla birlikte göle dönen pazarda hayvanları yağmurun altında kalan satıcılar belediyeye isyan etti.

30 SENEDİR BU ADAM BURAYI YÖNETİYOR

Hayvanlarını yağmurdan korumaya çalışan satıcılar, " Bayramın ilk gününde son koyunlarımızı satmaya çalışırken yağmura yakalandık. Her sene aynı tablo. Belediye başkanı gelsin görsün halimizi. 30 yıldır bu adam bu şehri yönetiyor. Şu rezilliğimize bak, şu hayvanların haline bak. Yazık değilim bize? Burası bir ilçe değil, koskoca Çanakkale. Hayvan pazarı dedikleri yerin haline bak. Ayıptır" dediler.

HEP AYNI MANZARA

Şiddetli yağmurla birlikte birçok işyeri ve evin sular altında kaldığı Çanakkale'de vatandaşlar da belediyeye büyük tepki gösterdiler. İsmini vermek istemeyen bazı vatandaşlar, her yağmurda aynı manzara ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, " Çanakkale'de altyapı diye bir şey yok. Her yağmur aynı sorun aynı manzara. Bu şehre en büyük haksızlığı Ülgür Gökhan yapıyor. Şehrin tuvaletlerinde uyuşturucu satılıyor Başkan "tuvaletler bizim sorumluluğumuzda değil" diyor, dünyaca ünlü sanatçının eseri çürümeye terk ediliyor " başkan bizle alakası yok" diyor. Şimdi şehir alt yapı yetersizliğinden göle döndü Başkan buna da " belediye ile alakası yok diyebilir" dediler.