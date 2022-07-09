Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale'de hayvan pazarı havuza döndü! Pazarcılar duruma isyan etti
Giriş Tarihi: 9.7.2022 21:42

Çanakkale'de hayvan pazarı havuza döndü! Pazarcılar duruma isyan etti

Çanakkale’nin CHP ‘li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan 20 yıldır yönettiği şehri alt yapı yetersizliği nedeniyle adeta sele teslim etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı uyarılara rağmen Çanakkale Belediyesi gerekli önlemleri almayınca hayat felç oldu. Dereler taştı, yollar kapandı. Bir çok yerde su baskını meydana gelirken, alt yapı yetersizliği nedeniyle hayvan pazarı kullanılamaz hale geldi.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Çanakkale’de hayvan pazarı havuza döndü! Pazarcılar duruma isyan etti

Çanakkale'de akşam saatlerinde etkisini gösteren gök gürültülü sağanak yağış hayatı adeta felç etti. Bazı dükkanlara su bastı, yollar göle döndü. Şehrin alt yapı yetersizliği bir kez daha ortaya çıktı. Yıllardır belediye tarafından çözüme kavuşturulamayan hayvan pazarı alt yapı yetersizliği nedeniyle adeta havuza dönüştü.

ÇİFTÇİLER İSYAN ETTİ

Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarılara rağmen Çanakkale Belediyesi'nin yeterli önlemi almadığı ve hazırlıksız olduğu hayvan pazarında yaşanan su baskınıyla ortaya çıktı. Sağanak yağışla birlikte göle dönen pazarda hayvanları yağmurun altında kalan satıcılar belediyeye isyan etti.

30 SENEDİR BU ADAM BURAYI YÖNETİYOR

Hayvanlarını yağmurdan korumaya çalışan satıcılar, " Bayramın ilk gününde son koyunlarımızı satmaya çalışırken yağmura yakalandık. Her sene aynı tablo. Belediye başkanı gelsin görsün halimizi. 30 yıldır bu adam bu şehri yönetiyor. Şu rezilliğimize bak, şu hayvanların haline bak. Yazık değilim bize? Burası bir ilçe değil, koskoca Çanakkale. Hayvan pazarı dedikleri yerin haline bak. Ayıptır" dediler.

HEP AYNI MANZARA

Şiddetli yağmurla birlikte birçok işyeri ve evin sular altında kaldığı Çanakkale'de vatandaşlar da belediyeye büyük tepki gösterdiler. İsmini vermek istemeyen bazı vatandaşlar, her yağmurda aynı manzara ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, " Çanakkale'de altyapı diye bir şey yok. Her yağmur aynı sorun aynı manzara. Bu şehre en büyük haksızlığı Ülgür Gökhan yapıyor. Şehrin tuvaletlerinde uyuşturucu satılıyor Başkan "tuvaletler bizim sorumluluğumuzda değil" diyor, dünyaca ünlü sanatçının eseri çürümeye terk ediliyor " başkan bizle alakası yok" diyor. Şimdi şehir alt yapı yetersizliğinden göle döndü Başkan buna da " belediye ile alakası yok diyebilir" dediler.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bayram namazı nasıl kılınır ve hangi dualar okunur? Bayram namazı kaç rekattır; nasıl niyet edilir?
Bayram Namazı saat kaçta? Diyanet duyurdu: İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir bayram namazı saati ve 81 il için 2022 bayram namazı saatleri
En Güzel Kurban Bayramı Mesajları indir: (Yepyeni) 2022 Resimli, Kısa, Uzun Bayram Mesajları ile Hayırlı Bayramlar!
İstanbul bayram namazı saati: 2022 Diyanet ile İstanbul bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Kurban Bayramı mesajları 2022: Sevdiklerinizin yüzünü güldürecek - sevgiliye, aileye, dosta atılacak en güzel, en anlamlı kısa, uzun ve resimli bayram mesajları
Kurban Bayramı Mesajları ve Sözleri 2022 - En güzel, anlamlı, dualı, ayetli, resimli bayram mesajları İle Herkese Hayırlı Bayramlar!
SON DAKİKA: Milyonlara seyyanen zam ve ödeme takvimi! Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Memur ve emekli maaşı enflasyon farkı ile ne kadar kaç TL oldu?
Bugün (bayramda) marketler açık mı, bayramda marketler çalışıyor mu? 9-12 Temmuz A101, Şok, BİM marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? İşte merak edilenler
Şükür namazı kılınışı: Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Kurban kesildikten sonra kılınan namaz nedir, nasıl niyet edilir?
Kurban duası: Kurban keserken okunacak dua nedir, hangi dualar okunur?
ARKADAŞINA GÖNDER
Çanakkale'de hayvan pazarı havuza döndü! Pazarcılar duruma isyan etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA