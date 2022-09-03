Haberler Yaşam Haberleri Çanakkale’den Kocaeli’ne acı haber! 1 ölü 54 yaralı
Giriş Tarihi: 3.9.2022 13:14 Son Güncelleme: 3.9.2022 14:13

Çanakkale’den Kocaeli’ne acı haber! 1 ölü 54 yaralı

Kocaeli İzmit İlçesinden kalkan tur otobüsü, Çanakkale-İzmir karayolu üzeri Ezine ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. İçerisinde 55 kişinin bulunduğu otobüste ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, acı haber sabah saatlerinde Kocaeli’ne ulaştı.

ABBAS ÇAKAR
Çanakkale’den Kocaeli’ne acı haber! 1 ölü 54 yaralı

Kocaeli İzmit İlçesi Milli İrade Meydanından gece geç saatlerde hareket eden ve içerisinde 55 kişinin bulunduğu öğrenilenbir firmaya ait tur otobüsü, Çanakkale'nin Ezine ilçesine girmeden İzmir karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu yakınlarında su kanalına devrildi.

Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinden ilk gelen bilgilere göre, feci kazada Kocaeli'nde Akü imalatı, toptan ve perakende satışı yapan Uğur Seçil Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayda yaralanan 54 kişi ise çevre hastanelere kaldırıldı.

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Çanakkale’den Kocaeli’ne acı haber! 1 ölü 54 yaralı
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