Canan Çeviren’i böyle katletmiş! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı





'ÖLDÜRMEK İSTESEM KAFASINA YA DA KALBİNE SIKARDIM'



Davanın son görülen duruşmasında ailenin avukatı Ferhat İnne'nin 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ceza almasını istediklerini dile getirerek, "Sanık, eski bir askeri personel olduğu için silah kullanmada uzman biri. Yaralama amacıyla vurmak isteseydi başka bir bölgesine ateş ederdi. Ayrıca vurduktan sonra da ilk yardımı bilmesine rağmen yardım etmemiştir. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.