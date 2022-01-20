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Giriş Tarihi: 20.1.2022 15:40

Canan Çeviren'i öldürmüştü! İstenilen ceza belli oldu

DHA
Canan Çeviren’i öldürmüştü! İstenilen ceza belli oldu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Canan Çeviren'i (42) tabancayla karnından vurup öldüren Ferhat İnne’nin (45) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaasını veren savcı, suçun tasarlayarak işlendiğine dair unsurların oluşmadığını belirterek, İnne'ye müebbet hapis cezası verilmesini istedi. Savunma için ek süre veren mahkemeye heyeti duruşmayı erteledi. Canan'ın yakınları ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Olay, 11 Aralık 2020 akşamı Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Ferhat İnne, eşinden boşanan 2 çocuk annesi Canan Çeviren'in çalıştığı emlak ve gayrimenkul ofisine gitti. Aralarında gönül ilişki olduğu öne sürülen İnne ile Çeviren arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İnne, yanında getirdiği tabancayla Çeviren'i karnından vurup öldürdü. Olayın ardından polise teslim olan Ferhat İnne tutuklandı.

Ferhat İnne hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen 4'üncü duruşmasına, Ferhat İnne tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Canan Çeviren'in ablası Serpil Çınar ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

'EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ'

Duruşmada söz alan Serpil Çınar, sanıktan şikayetçi olduğunu ve en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi. Ailenin avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi ise Ferhat İnne'nin 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ceza almasını istediklerini dile getirerek, "Sanık, eski bir askeri personel olduğu için silah kullanmada uzman biri. Yaralama amacıyla vurmak isteseydi başka bir bölgesine ateş ederdi. Ayrıca vurduktan sonra da ilk yardımı bilmesine rağmen yardım etmemiştir. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

'ÖLDÜRMEK İSTESEM KAFASINA YA DA KALBİNE SIKARDIM'

Ferhat İnne ise suçlamaları kabul etmedi. İnne savunmasında, "Evet askeri bir personelim. Kabiliyetim de var. Öldürmek isteseydim kafasına ya da kalbine sıkardım. Ateş ettiğimde üzerimde 14 mermi ve 1 silah daha vardı" ifadelerini kullandı.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Tarafların dinlenmesinin ardından savcı mütalaasını verdi. Mütalaayı okuyan savcı, suçun tasarlayarak işlendiğine dair unsurların oluşmadığını belirterek, İnne'ye müebbet hapis cezası verilmesini istedi. Savunma için ek süre veren mahkeme heyeti duruşmayı 8 Şubat'a erteledi.

'ADALETİN YERİNİ BULMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Duruşmanın ardından Kadın Cinayetlerini Önleyeceğiz Platformu'nun katılımıyla Canan Çeviren'in ablası Serpil Çınar ve avukatları Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi açıklama yaptı. Avukat İplikçi, "Canan çeviren dosyasında bugün 4'üncü duruşmaya çıktık. Savcılık tarafından mütalaa verildi. Sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırması istendi. Herhangi bir şekilde tahrik indirimi ya da ceza indirimi istenmedi. Bu bizim için umut vaat edici. Beklentimiz sanığın 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış, müebbetle cezalandırılması. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. En azından bir kadın daha boşu boşuna ölsün istemiyoruz. O yüzden adaletin yerini bulması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

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Canan Çeviren'i öldürmüştü! İstenilen ceza belli oldu
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