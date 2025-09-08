Cani anne 3 yıl sonra suçunu itiraf etti

Konya'nın Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde yaşayan bir vatandaş, Ağustos 2022'de aracının yanına gittiğinde bagaj kapağının üzerinde bir poşetin olduğunu fark etti. Vatandaş içerisine baktığında bir bebek olduğunu görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yeni doğmuş kız bebek ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Sağlıklı bebek daha sonra görevlilere teslim edildi.Olayın üzerinden 3 yıl geçtikten sonra Konya Cumhuriyet Başsavcılığına giden M.D. (40), bebeğin kendisine ait olduğunu anlattı. İfadesinde 3 çocuk annesi olduğunu ve bir restoranda bulaşıkçılık yaptığını anlatan M.D., "C.B. ağzımı kapatıp beni ahıra çekti. Bana cinsel saldırıda bulundu. Sonra hamile kaldığımı öğrendim. 2022 yaz aylarında doğumum başladı. Gittiğimiz evdeki bayan doğumuma yardım etti. Bayılmışım ve kendime geldiğimde bebeğim yanımda değildi. Sonra araç üzerine bırakılmış bir bebek haberi gördüm. C.B'ye sorduğumda, 'Sesini çıkartırsan seni de kızlarını da öldürürüm' diyerek tehdit etti." dedi. M.D'nin anlattıkları üzerine savcılık soruşturma başlattı.