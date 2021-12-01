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Giriş Tarihi: 2.12.2021

Cani babadan kan donduran tavsiye

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Cani babadan kan donduran tavsiye

Bir aylık bebeğini dövdüğü görüntülerle Türkiye’yi ayağa kaldıran baba Yunus G.’nin, “Ağladığında, boğazını sıkacaksın. Öyle çırpınıp kalacak” dediği öne sürüldü

Gaziantep'te, bir aylık bebeğini döverken kameraya yakalanan ve tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntülerin ardından tutuklanan baba Yunus G. ile ilgili tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı. Anne Semra G. savcıya verdiği ifadesinde, kocasının kendisine "O çocuk ağladığında boğazını sıkacaksın. Öyle çırpınıp kalacak" dediğini aktardı. Yunus G.'yi cezaevine götüren süreçte Cumhuriyet Savcılığı'nda "müşteki" sıfatıyla ifade veren anne Semra G., çarpıcı detaylar paylaştı. SABAH'ın ulaştığı o ifadelerde anne G., eşinin kendisine "Semra o çocuk ağladığında boğazını sıkacaksın öyle çırpınıp kalacak" şeklinde kan donduran bir tavsiyede bulunduğunu aktardı. Öte yandan ocak ayında eşinden şiddet gördüğü için ailesinin yanına sığınan Semra G.'nin, kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Aile büyüklerinin araya girmesiyle evine dönen Semra G.'nin 4 ay önce de boşanma davası açtığı, 2 ay önce ise yine aile büyüklerinin araya girmesiyle kararından vazgeçtiği öğrenildi. Bu arada yoğun bakımdaki minik bebeğin tedaviye yanıt verdiği, hayati tehlikesinin iyiye gittiği bildirildi.

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Cani babadan kan donduran tavsiye
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