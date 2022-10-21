Cani boksör sevgilinin müebbet cezasına onay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Zeynep Şenpınar, 2020'de erkek arkadaşı boksör Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından önce darp edildi sonra ekmek bıçağıyla 37 kez bıçaklandı. Son olarak kendini de bıçaklayan cani Kemaloğlu, sağlık ekiplerini aradı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen ekipler, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis gözetiminde hastaneye kaldırılan Kemaloğlu ise tedavisinin ardından tutuklandı. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Kemaloğlu'na müebbet hapis verdi. İtiraz edilen dosya İzmir Bölge Adli Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne gitti. İstinaf Mahkemesi, yapılan itirazı reddederek verilen kararı hukuka uygun buldu. İstinafın kararına temyiz istenilmesi üzerine dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından incelendi. Daire katil zanlısı Kemaloğlu'na verilen müebbet hapis cezasını onadı.