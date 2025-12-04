Cani eski eş dehşet saçtı

Gaziantepte İbrahim Halil Caymaz (32), boşandığı eşi Şerife Gelmeli'yi (32) çocuklarının gözü önünde defalarca bıçakladıktan sonra aynı bıçakla kendisini 20 yerden yaralayarak intihara kalkıştı. Korkunç olay üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Şerife Gelmeli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatına son vermek isteyen cani eski eş İbrahim Halil Caymaz'ın ise durumu ağır. Öte yandan Gelmeli'nin eşinden şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı öğrenildi.